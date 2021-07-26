Привитые пожилые москвичи смогут получить в подарок набор «С заботой о здоровье»

Сотрудник прививочного пункта в ТРЦ «Щелковский» Демьян Егольников опрашивает москвичку Светлану Аванесьянц перед вакцинацией / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Число пунктов выдачи подарочной коробки «С заботой о здоровье» увеличится в Москве почти вдвое. С 26 июля забрать набор можно будет в прививочном пункте в Гостином Дворе, а с 28 июля еще в 119 столичных поликлиниках. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подарок предназначен для москвичей старше 65 лет, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции в период между 23 июня и 1 октября.

По словам заммэра, акция для москвичей старшего возраста стартовала по решению мэра столицы Сергей Собянина. После введения второго компонента вакцины горожане могут получить подарочную коробку «С заботой о здоровье».

— Каждая (коробка — прим. «ВМ») собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения, — рассказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что до ранее забрать коробку можно было только в центрах соцобслуживания по месту проживания.

— Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, добавила заммэра.

В состав подарка входят витамины, приборы для измерения давления и пульса, косметический набор, таблетница и средства индивидуальной защиты. Забрать коробку можно в течение месяца с момента второй прививки от COVID-19.

Для получения набора необходимо предоставить паспорт, московский полис ОМС, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор, выданный после прививки, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого «ВМ» писала, что за три года существования проекта «Московское долголетие» к нему присоединились 380 тысяч участников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что занятия по оздоровительной программе возобновились на этой неделе в городских парках и скверах. Принять в них участие могут жители столицы старшего поколения при наличии у них QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. При этом часть занятий по-прежнему будет проходить в онлайн-формате.