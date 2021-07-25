Сергей Собянин: За три года к «Московскому долголетию» присоединились 380 тысяч человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За три года существования проекта «Московское долголетие» к нему присоединились 380 тысяч участников. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что занятия по оздоровительной программе возобновились на этой неделе в городских парках и скверах. Принять в них участие могут жители столицы старшего поколения при наличии у них QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. При этом часть занятий по-прежнему будет проходить в онлайн-формате.

Сергей Собянин напомнил, что проект «Московское долголетие» был запущен три года назад для москвичей в возрасте от 55 лет.

— По наблюдениям врачей, у тех, кто занимается в проекте, улучшается и здоровье, и настроение. В топе: гимнастика, танцы, английский язык, онлайн-экскурсии. Очень популярны уроки по красоте и стилю, — рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, с момента запуска проекта к нему присоединились 380 тысяч человек. С ними проводит занятия большая команда специалистов: спортивные тренеры, педагоги, преподаватели университетов, врачи, творческие работники.

— Мы заботимся о том, чтобы москвичи на заслуженном отдыхе вели интересный образ жизни. И даже исполняли свои мечты, — заключил глава города.

На занятиях проекта московские пенсионеры начали осваивать оздоровительную гимнастику цигун, которая способна помочь справиться с последствиями перенесенного COVID-19 и быстро восстановиться. Подробнее о занятиях — в материале «Вечерней Москвы».