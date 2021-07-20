Занятия «Московского долголетия» возобновятся на свежем воздухе по QR-кодам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичи старшего поколения, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции или переболели ею в течение последних шести месяцев, смогут присутствовать на очных занятиях проекта «Московское долголетие» на свежем воздухе с 21 июля. Об этом во вторник, 20 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ситуация с COVID-19 в столице позволяет сформировать в городе офлайн-занятия, которые будут проходить в группах COVID-free. Она также отметила, что более 70 процентов участников проекта сделали прививку от коронавируса.

— Мы приняли решение продолжить проект в смешанном формате — те, кому удобно заниматься дистанционно, например на даче, могут продолжить это делать. А остальных мы будем ждать в парках, скверах и других городских локациях, — сказала она.

С полным списком занятий и расписанием можно ознакомиться на сайте mos.ru. Для очного посещения программы необходимо будет предоставить QR-код.

Работа проекта «Московское долголетие» была ранее переведена в онлайн-режим в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов работала в городе с 28 июня. Посещать их могли только привитые от COVID-19, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

С понедельника, 19 июля, данная система носит рекомендательный характер: заведения могут продолжить использовать ее по желанию. Также сохранена возможность оформить QR-код.

До этого «ВМ» писала, что участники «Московского долголетия» установили мировой рекорд по числу золотых свадеб. Рекорд зафиксировало международное агентство «Интеррекорд» во время онлайн-мероприятия проекта ко Дню семьи, любви и верности. На празднике пары поделились секретом семейного счастья и зафиксировали свои имена в книге знаменательных событий Шипиловского отдела ЗАГС. Зрители трансляции смогли принять участие в разговоре «Любви все возрасты покорны», спикеры которого обсудили, как сохранить семейные отношения, и трудности поиска второй половинки у людей старшего возраста.