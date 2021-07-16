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Возможность получения QR-кодов сохранят в Москве

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Возможность получения QR-кодов сохранят в Москве
Фото: freepik.com

В Москве сохранится возможность получить QR-коды, несмотря на отмену требования по их предъявлению в кафе и ресторанах. Соответствующий указ в пятницу, 16 июля, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин сообщил, что система обязательных QR-кодов перестанет действовать с 19 июля, через 21 день после введения. По его словам, внедрение системы обязательных QR-кодов в столичных кафе было необходимой мерой, которая позволила мотивировать москвичей на вакцинацию и снизить скорость распространения COVID-19 в городе.

При этом бары, кафе и рестораны самостоятельно смогут решать, пускать посетителей по QR-кодам или без них. Теперь заведения по своему желанию будут устанавливать требование о проверке QR-кодов.

По этой причине власти приняли решение сохранить возможность оформления QR-кодов для жителей столицы.

В настоящее время их можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

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