Полиция задержала изготовителя кустарного оружия из Подмосковья

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Россия, Москва, Весковский переулок Карта всех событий

Полицейские задержали 34-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в хранении и изготовлении оружия. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО ГУ МВД России.

В полицию поступила информация о драке на Весковском переулке. Приехав по указанному адресу, правоохранители обнаружили у забора сумку, в которой находилось оружие с двумя патронами. Последующая экспертиза показала, что оружие изготовлено кустарным способом и является обрезом двуствольного гладкоствольного ружья. Патроны же предназначались для охотничьего ружья 12 калибра.

Через некоторое время владельца оружия и боеприпасов задержали. Он рассказал, что самостоятельно модифицировал оружие, укоротив стволы и приклад.

— Также были задержаны несколько граждан, находившиеся на месте происшествия, которые проходят по делу в качестве свидетелей. Установлено, что оружие не применялось. В ходе конфликта никто не пострадал, — заключили в ведомстве.

В отношении изготовителя оружия возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

В прошлом месяце Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его частей.