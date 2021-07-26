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Психолог назвала четыре недопустимых наказания для детей

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог назвала четыре недопустимых наказания для детей
Фото: pixabay.com

Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, каких методов воспитания следует избегать родителям, чтобы не нанести травму психике ребенка.

По словам специалиста, в первую очередь, мамам и папам, желающим воспитать здоровую личность, нельзя прибегать к физическим наказаниям. В этом случе ребенок не может ответить взрослым тем же, чаще всего он просто пугается и прячется.

На втором месте среди недопустимых наказаний, по мнению психолога, находится запугивание. При этом не важно, кем именно пугают ребенка, инопланетянами, соседом-алкоголиком или полицейским. Этот способ зарождается в ребенке страх, который может сохраниться на всю жизнь.

— Последствия этого таковы: дети, даже став взрослыми часто боятся представителей полиции и любой другой власти, и даже в ситуациях, когда они, казалось бы, правы, они готовы сразу отступать и становится жертвой произвола, когда сверху появляется какая-то власть, — объяснила Наталья Искра.

Она предупредила, что не стоит также унижать и оскорблять ребенка, навешивая на него ярлыки, такие как «вредина», «неряха», «плакса», «ябеда» и тому подобные. Если он будет постоянно слышать подобные слова в свой адрес, то начнет воспринимать это определение как свое действительное качество и согласится с ним. По словам психолога, в этом случае родители задают ребенку программу, что у него ничего не получится.

Кроме того, нельзя обижаться на ребенка и игнорировать его. Психолог убеждена, что подобное поведение оставляет неизгладимый след в психике ребенка.

— Уже взрослые люди на сеансах психотерапии мне рассказывают, что их мамы могли три дня не разговаривать с ребенком своим, а некоторые даже неделю. И они бились, умоляли: «Мамочка, прости нас, пожалуйста!», чтобы вымолить прощения. Эти вещи недопустимы, потому что это издевательство над своим ребенком, — приводит слова специалиста Пятый канал.

Доказано, что дети, которые мечтают понравиться своим родителям, страдают от этого всю жизнь, даже когда тех уже нет в живых.

Допустимым и щадящим способом наказания Наталья Искра считает метод естественных последствий, когда послепредупреждения идет необратимое действие: «Если ты снова будешь рисовать на холодильнике — заберу фломастеры». Специалист посоветовал родителям самим вести себя так, как бы они хотели, чтобы вел себя ребенок, и он последует за моделью поведения.

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