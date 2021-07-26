Крестный ход в День крещения Руси отменили в Москве из-за COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Крестного хода по случаю Дня крещения Руси 28 июля не будет из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда в понедельник, 26 июля.

— К сожалению, сложная ситуация с пандемией вносит свои коррективы, и в каждом конкретном месте масштаб празднования будет связан с теми ограничениями, которые есть. Что касается Москвы, то у нас, вы помните, несколько лет подряд был крестный ход от Успенского собора к памятнику князя Владимира, — рассказал представитель церкви.

В этом году крестного хода, по его словам, не будет, но богослужения пройдут во всей церкви. По традиции в храмах РПЦ в полдень пройдет колокольный звон, приводит слова Легойды агентство городских новостей «Москва».

В конце июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал храмы и монастыри усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. В письме отмечается, что в храмах и монастырях необходимо носить маски.

В частности, масочный режим должны соблюдать священнослужители, если они близко контактируют с прихожанами. Решение было принято на фоне роста числа пациентов с коронавирусом. Для контроля за соблюдением антиковидных мер управление Московской патриархии будет проводить выборочные проверки.