Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца

Фото: Из личного архива Марины Федункив

Российская комедийная актриса Марина Федункив наконец рассекретила свою личную жизнь. 49-летняя звезда сериала «Реальные пацаны» связала себя узами брака с итальянцем, который на 12 лет моложе нее.

37-летний предприниматель Стефано Маджи на протяжении нескольких лет живет и работает в России. По словам Федункив, с будущим мужем она познакомилась на дне рождения у общего друга.

— Замуж я вышла, можно сказать, что за принца. И по манерам, и по происхождению. Предки моего супруга Стефано принадлежали к какой-то ветке итальянской знати, — приводит слова актрисы «Комсомольская правда».

Пара официально зарегистрировала отношения в МФЦ, куда молодожены пришли в повседневной одежде и масках. Пышное торжество они планируют устроить в конце лета.

Актриса неоднократно признавалась, что после прошлых неудачных отношений долгое время не пыталась наладить личную жизнь, однако Стефано, видимо, удалось растопить ее сердце.

В мае этого года Марина Федункив перенесла операцию из-за перенапряжения коленных менисков.