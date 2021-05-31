«Через две недели сможет танцевать»: помощник Федункив рассказал о ее операции

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Российская комедийная актриса Марина Федункив перенесла операцию. О госпитализации артистки рассказал ее помощник Игорь Ковалев. Он отметил, что у 49-летней звезды перенапряжены коленные мениски.

Представитель знаменитости добавил, что госпитализация была плановой. Вместе с тем некоторые источники утверждали, что Марина Федункив якобы не может сама передвигаться.

— Марина перенесла плановую операцию. Ничего у нее не отказывает — ни руки, ни ноги. Через две недели она уже сможет ходить, танцевать. Но, как и любому человеку, ей нужен восстановительный период, — цитирует Игоря Ковалева портал News.ru

Ранее Марина Федункив рассказала о главных мужских недостатках.

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