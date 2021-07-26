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Трамваи на востоке Москвы задерживаются из-за повреждения контактной сети

Иван Юминов

Происшествия
Трамваи на востоке Москвы задерживаются из-за повреждения контактной сети
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Из-за повреждения контактной сети на востоке города задерживается ряд трамваев. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— На Краснобогатырской улице в районе 1-й Прогонной улицы из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 2, 7, 11 и 46. Маршруты временно изменены, — рассказали в ведомстве.

Пассажирам следует слушать объявления водителей, добавили в департаменте. По предварительной информации, сеть повреждена посторонним транспортом, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

20 июля департамент сообщил, что на улицах столицы запустили необычный желтый трамвай, который является поливомоечным вагоном. Он охлаждает трамвайные пути, чтобы в жару рельсы не накалялись.

В салоне вместо сидений находится вода. Вагон способен вместить девять тонн жидкости.

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