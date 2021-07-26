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Эксперт объяснил резкий рост курса биткоина

Елена Фролова

Экономика
Эксперт объяснил резкий рост курса биткоина
Фото: Pexels

Информационный фон вокруг биткоина сильно изменился, в связи с поглотительными новостями его курс начал быстро увеличиваться. В частности, на это повлияли сообщения об инвестициях SpaceX в цифровое золото. Такого мнения придерживается руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

— Скачок курса данной криптовалюты, по нашему мнению, можно объяснить ростом позитивных новостей по отношению к нему, — подчеркнул эксперт.

При этом он уточнил, что негативный информационный фон, который обычно превалировал на криптовалютных рынках, уступил свои позиции. Это произошло благодаря сообщениям о том, что SpaceX инвестирует в цифровое золото.

Помимо этого, согласно данным биржи CEX.IO по состоянию на 26 июля, пара BTC/USD укрепила свои позиции, остановившись на уровне 38 233 доллара. По итогам недели стоимость криптовалюты, по мнению Юрия Мазура, должна удержаться выше уровня 40 тысяч долларов, отмечает News.ru.

В ночь на 26 июля курс биткоина резко подорожал. Цена на криптовалюту за это время подросла на шесть тысяч долларов и приблизилась к отметке в 40 тысяч долларов.

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