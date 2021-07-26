Невестка Орбакайте в облегающем платье продемонстрировала идеальную фигуру

Фото: instagram.com/npresnyakov/

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова продемонстрировала откровенный наряд на своей странице в социальной сети Instagram.

В разделе Stories модель разместила видео, снятое в образе накануне фотосессии. На нем Краснова дефилировала в мини-платье из пайеток, которое также называют платье — рыбья чешуя.

— Сегодня будем снимать кое-что красивое, — подписала видео невестка Орбакайте.

Фото: instagram.com / alenaakrasnova

Девушка тщательно сняла себя со всех ракурсов, похваставшись длинными ногами и идеальными формами.

Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Известно, что на торжество они потратили около 7 миллионов рублей.

В мае внук Пугачевой принял участие в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», где рассказал, что дети у них с супругой появятся тогда, когда «все наконец-то перестанут нас теребить с этим вопросом».