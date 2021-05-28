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Пресняков ответил на вопрос о будущих детях
Фото: instagram/npresnyakov

Пресняков ответил на вопрос о будущих детях

Михаил Алимов

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Никита Пресняков в передаче «Судьба человека» на «России 1» рассказал о том, когда они с женой планируют появление детей в их семье.

— Я считаю, когда все наконец-то перестанут нас теребить с этим вопросом, тогда и будут дети, — заявил певец.

Никита Пресняков женился на Алене Красновой в 2017 году. Как он упоминал ранее, на торжество потратили около 7 миллионов рублей.

В разговоре с Борисом Корчевниковым он также сообщил, что работает в Московском Губернском театре Сергея Безрукова. По его словам, это отнимает очень много времени и сил, но по-настоящему интересно и того стоит.

Ранее певец поделился тем, как пережил развод родителей.

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