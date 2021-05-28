«Я даже ничего не понял»: Пресняков рассказал, как пережил развод родителей

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Никита Пресняков в беседе с Борисом Корчевниковым поделился подробностями своего детства. В программе «Судьба человека» на «России 1» он упомянул, что расставание родителей пережил легко, словно ничего не произошло.

— Я не знаю, к удивлению, это как-то вообще никак не прошло. Видимо, потому что мы все время виделись с отцом, я даже ничего не понял. Мне семь лет было. Я по-другому это воспринимал, — вспоминает певец.

Он много общался с отцом и матерью, несмотря на их разрыв, дружил с ее новыми кавалерами и просто обожал младшего брата, рассказал внук Примадонны.

Напомним, что родители исполнителя — Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший. Звездная пара рассталась в 1997 году, и сейчас каждый из них состоит в браке с новыми супругами.

Ранее Никита Пресняков рассказал, что сын Дмитрия Певцова погиб на его глазах.

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