Движение на 104-м километре МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком и мотоциклом

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 104-й километр Карта всех событий

Грузовик и мотоцикл столкнулись на 104-м километре МКАД, из-за этого затруднено движение почти на два километра. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— На внешней стороне 104-го километра МКАД столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл в среднем и правом рядах. Движение затруднено на 1,6 километра, — рассказали в ведомстве.

Водителя мотоцикла доставили в больницу, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

26 июля столичное ГИБДД сообщило, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. С 19 по 25 июля произошло 86 таких происшествий.

За указанный период также было совершено 48 наездов на пешеходов. При этом в 14 эпизодах инцидент происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще десять раз машины врезались в стоящие транспортные средства и в препятствия, а в 13 случаях жертвами автомобильного наезда становились велосипедисты.