Более 170 случаев ДТП зарегистрировали в Москве за минувшую неделю

Фото: Пресс-служба ГИБДД

На прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Традиционно самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. На прошлой неделе, с 19 по 25 июля, произошло 86 таких происшествий.

За указанный период также было совершено 48 наездов на пешеходов. При этом в 14 эпизодах инцидент происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще 10 раз машины врезались в стоящие транспортные средства и в препятствия, а в 13 случаях жертвами автомобильного наезда становились велосипедисты.

­­— Госавтоинспекция города Москвы напоминает автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и установленного скоростного режима, а также о правильном выборе дистанции, — говорится в сообщении.

Недавно в ГИБДД проанализировали показатели дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, передвигающиеся по городу на самокатах, в том числе и на электрических. За первые шесть месяцев 2021 года сотрудники ведомства зарегистрировали 19 ДТП с участием детей на самокатах.