За первые шесть месяцев 2021 года в Москве произошло 19 ДТП с детьми на самокатах

Фото: Прокуратура Москвы

Управление ГИБДД по Москве проанализировало показатели дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, передвигающиеся по городу на самокатах, в том числе и на электрических.

За первые шесть месяцев 2021 года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 19 ДТП с участием детей на самокатах.

За указанный период было также зафиксировано 16 наездов на пешеходов младше 18 лет, которые ехали на обычных самокатах, один случай использования электросамоката мощностью до 0,25 киловатта, а также два происшествия с использованием электросамокатов с мощностью более 0,25 киловатта.

В Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы москвичей призвали обучать детей правилам передвижения на самокатах по городу, а также не допускать передвижения детей на электросамокатах различной мощности, потому как пользоваться шеринговыми электросамокатами столичных сервисов проката могут только совершеннолетние жители города.

Самой оперативной мерой урегулирования безопасности передвижения на электросамокатах на сегодняшний день является ограничение скорости. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Павел Федяев. Депутат добавил, что другие меры безопасности потребуют более детальной проработки. Так, допустимую скорость самокатов желательно сделать от 12 до 20 километров в час. Ограничения будут зависеть от плотности движения на том или ином участке дороги.

До этого в Мосгордуме предложили ввести страховку для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). Председатель Московской городской думы VI–VII созывов Алексей Шапошников заявил, что в Думе уже несколько лет рассматриваются вопросы законодательного регулирования использования СИМ. Внимание на безопасность при вождении электросамокатов также обратили некоторые прокатные сервисы.