Biocad получил разрешение на исследования собственной вакцины от COVID-19 в РФ

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Минздрав выдал российской биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований собственной вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные в госреестре разрешений на проведение клинических исследований.

— Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S, — говорится в сообщении.

Разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований было выдано 26 июля. Его действие будет закончено 31 декабря 2026 года. Вакцину будут изучать на 360 пациентах на базе двух клиник.

До этого Евросоюз одобрил препарат Moderna для вакцинации детей с 12 лет. Ранее в ЕС подростков 12–17 лет можно было вакцинировать только препаратом компаний Pfizer и BioNTech. При этом сообщалось, что при использовании вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna могут возникнуть редкие воспалительные заболевания сердца.