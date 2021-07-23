Евросоюз одобрил препарат Moderna для вакцинации детей с 12 лет

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое является лекарственным регулятором ЕС, одобрило использование препарата от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет. Об этом в пятницу, 23 июля, говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что ЕМА оценило поступившие данные о вакцине Moderna, после чего решило рекомендовать препарат для вакцинации детей от 12 до 17 лет.

— Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели, — говорится в документе.

Ранее в ЕС подростков 12–17 лет можно было вакцинировать только препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Препарат Moderna до этого разрешалось использовать только для прививок людям старше 18 лет, пишет РИА Новости.

При этом сообщалось, что при использовании вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna могут возникнуть редкие воспалительные заболевания сердца. Такую информацию добавило к инструкциям препаратов Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Кроме того, был найден еще один побочный эффект, но уже не специалистами, а пациентками. У женщин, привившихся вакциной Pfizer, увеличилась грудь. Позже врачи разъяснили, что это не так и делать выводы без клинических исследований еще рано.