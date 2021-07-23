Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Евросоюз одобрил препарат Moderna для вакцинации детей с 12 лет

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Евросоюз одобрил препарат Moderna для вакцинации детей с 12 лет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), которое является лекарственным регулятором ЕС, одобрило использование препарата от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет. Об этом в пятницу, 23 июля, говорится в заявлении ведомства.

В сообщении отмечается, что ЕМА оценило поступившие данные о вакцине Moderna, после чего решило рекомендовать препарат для вакцинации детей от 12 до 17 лет.

— Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели, — говорится в документе.

Ранее в ЕС подростков 12–17 лет можно было вакцинировать только препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Препарат Moderna до этого разрешалось использовать только для прививок людям старше 18 лет, пишет РИА Новости.

При этом сообщалось, что при использовании вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna могут возникнуть редкие воспалительные заболевания сердца. Такую информацию добавило к инструкциям препаратов Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Кроме того, был найден еще один побочный эффект, но уже не специалистами, а пациентками. У женщин, привившихся вакциной Pfizer, увеличилась грудь. Позже врачи разъяснили, что это не так и делать выводы без клинических исследований еще рано.

Читайте также:
коронавирусЕСвакцина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте