Жительницы Норвегии заметили неожиданный побочный эффект после вакцинации от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

У жительниц Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer появился необычный побочный эффект в виде увеличения груди. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказали в издании NRK.

Девушка Эмма через две недели после процедуры заметила, что у нее увеличилась грудь. Жительница Норвегии поделилась своими наблюдениями с подписчиками в TikTok. В ответ девушка получила большое количество комментариев с аналогичными историями.

Врач Генрих Бакманн объяснил необычный побочный эффект. По его словам, после прививки временно увеличиваются лимфатические узлы, из-за чего грудь может казаться больше. Стейнар Мадсен из Норвежского агентства лекарственных средств подтвердил слова эксперта.

— Примерно у десяти процентов женщин, прошедших вакцинацию, в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы, — пояснил Мадсен.

Он добавил, что при таком побочном эффекте грудь выдвигается вперед, из-за чего можно подумать, что она стала больше.

Ранее медики рассказали «ВМ», почему вакцинация может вызвать отложенное побочное действие. По словам экспертов, реактивность иммунной системы определяет быстроту реакции организма на введение вакцины от COVID-19. Как правило, побочный эффект возникает в течение первых трех дней после прививки. Чаще всего иммунный ответ проявляется уже в первые сутки. В случае если признаки гриппа и ОРВИ наблюдаются по истечении трех дней после вакцинации, стоит обратиться к врачу, отмечают специалисты.