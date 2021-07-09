«Запоздалый эффект»: почему вакцинация может вызвать отложенное побочное действие

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Реактивность иммунной системы определяет быстроту реакции организма на введение вакцины от COVID-19. Как правило, побочный эффект возникает в течение первых трех дней после прививки. Чаще всего иммунный ответ проявляется уже в первые сутки. В случае, если признаки гриппа и ОРВИ наблюдаются по истечении трех дней после вакцинации, стоит обратиться к врачу. Об этом «Вечерней Москве» рассказали специалисты из сферы медицины.

— Если температура повышается, то это происходит в первые три дня. Но, как правило, она возникает еще в первый день и заканчивается в течение трех суток. Отсроченные эффекты, проявляющиеся через два–три дня — это, скорее, необычная реакция, — отметил врач-иммунолог Николай Крючков.

О подобной закономерности упомянул и эпидемиолог Эдуард Шунков. По его словам, в течение трех дней после введения препарата могут наблюдаться симптомы, напоминающие заболевание гриппом. Они проявляются из-за работы иммунной системы, добавил он.

— В зависимости от того, как иммунная система сработает, эти симптомы могут появиться на первый, второй или третий день. В основном они возникают в первый день, а к третьему дню их уже нет, — объяснил специалист.

Скорость иммунного ответа может быть быстрой или медленной. Этот показатель не говорит о каких-либо проблемах в организме человека, подчеркнула врач-терапевт Людмила Лапа.

— Это зависит от реактивности иммунной системы. Если она более реактивна, то ответ проявляется практически сразу. Как именно работает эта система — никто еще не знает на момент прививки. Так что у кого-то побочное действие происходит через сутки, а у кого-то — через двое. Такой запоздалый эффект нормален, — отметила терапевт.

Однако важно помнить, что реакция организма на вакцину не может проявляться позднее, чем через трое суток после прививки, напомнили врачи. Скорее всего, такое явление связано с заболеваниями, не связанными с вакцинацией. В такой ситуации нужно обратиться за помощью к специалисту.

— Может случиться, что человек заболел примерно в период вакцинации. Тогда таким образом проявляется его заболевание. Лучше обратиться к врачу, — посоветовал Крючков.

Эпидемиолог Эдуард Шинков добавил, что самые быстрые и самые страшные побочные эффекты от вакцинации могут развиваться в первые полчаса после введения препарата.

— Это, как правило, аллергические реакции немедленного типа. Они могут послужить причиной смерти человека, если ему вовремя не оказать медицинскую помощь. К счастью, все прививочные пункты оснащены противошоковыми аптечками, которые помогают ее оказать, — заметил собеседник «ВМ».

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Он отметил, что в скором времени первым компонентом препарата будут привиты уже три с половиной миллиона жителей столицы. За один день в городе вакцинируются примерно 110 тысяч человек, рассказал мэр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса все население страны. С ней согласны в Кремле — об этом 9 июля заявил Дмитрий Песков.