«Запоздалый эффект»: почему вакцинация может вызвать отложенное побочное действие
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Реактивность иммунной системы определяет быстроту реакции организма на введение вакцины от COVID-19. Как правило, побочный эффект возникает в течение первых трех дней после прививки. Чаще всего иммунный ответ проявляется уже в первые сутки. В случае, если признаки гриппа и ОРВИ наблюдаются по истечении трех дней после вакцинации, стоит обратиться к врачу. Об этом «Вечерней Москве» рассказали специалисты из сферы медицины.
— Если температура повышается, то это происходит в первые три дня. Но, как правило, она возникает еще в первый день и заканчивается в течение трех суток. Отсроченные эффекты, проявляющиеся через два–три дня — это, скорее, необычная реакция, — отметил врач-иммунолог Николай Крючков.
О подобной закономерности упомянул и эпидемиолог Эдуард Шунков. По его словам, в течение трех дней после введения препарата могут наблюдаться симптомы, напоминающие заболевание гриппом. Они проявляются из-за работы иммунной системы, добавил он.
— В зависимости от того, как иммунная система сработает, эти симптомы могут появиться на первый, второй или третий день. В основном они возникают в первый день, а к третьему дню их уже нет, — объяснил специалист.
Скорость иммунного ответа может быть быстрой или медленной. Этот показатель не говорит о каких-либо проблемах в организме человека, подчеркнула врач-терапевт Людмила Лапа.
— Это зависит от реактивности иммунной системы. Если она более реактивна, то ответ проявляется практически сразу. Как именно работает эта система — никто еще не знает на момент прививки. Так что у кого-то побочное действие происходит через сутки, а у кого-то — через двое. Такой запоздалый эффект нормален, — отметила терапевт.
Покажи свой медотвод: что может стать причиной отсрочки от вакцинации
Однако важно помнить, что реакция организма на вакцину не может проявляться позднее, чем через трое суток после прививки, напомнили врачи. Скорее всего, такое явление связано с заболеваниями, не связанными с вакцинацией. В такой ситуации нужно обратиться за помощью к специалисту.
— Может случиться, что человек заболел примерно в период вакцинации. Тогда таким образом проявляется его заболевание. Лучше обратиться к врачу, — посоветовал Крючков.
Эпидемиолог Эдуард Шинков добавил, что самые быстрые и самые страшные побочные эффекты от вакцинации могут развиваться в первые полчаса после введения препарата.
— Это, как правило, аллергические реакции немедленного типа. Они могут послужить причиной смерти человека, если ему вовремя не оказать медицинскую помощь. К счастью, все прививочные пункты оснащены противошоковыми аптечками, которые помогают ее оказать, — заметил собеседник «ВМ».
9 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Он отметил, что в скором времени первым компонентом препарата будут привиты уже три с половиной миллиона жителей столицы. За один день в городе вакцинируются примерно 110 тысяч человек, рассказал мэр.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавируса все население страны. С ней согласны в Кремле — об этом 9 июля заявил Дмитрий Песков.