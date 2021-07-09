В Кремле поддержали призыв Поповой к всеобщей вакцинации россиян от COVID-19

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Кремль поддерживает призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации от коронавируса жителей России, однако эта цель кажется правительству труднодостижимой. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, перебоев с поставками препаратов для вакцинации в России не будет. Все потребности граждан будут обеспечены.

Представитель Кремля заключил, что отказ от вакцинации является проявлением несознательности, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить все население России от коронавирусной инфекции.

До этого она заявила, что количество повторно заболевших COVID-19 не превышает одного процента от всех инфицированных. Среди прошедших полный курс вакцинации заболели около 0,7 процента. Кроме того, практически все вакцинированные люди болеют бессимптомно. Выраженные признаки коронавируса можно увидеть у двух из 300 привившихся людей.

7 июля премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.