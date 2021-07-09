Вирусолог оценил эффект увеличения груди у женщин после прививки от COVID-19

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Необычный эффект увеличения груди после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer, о котором сообщили норвежские девушки, относится к категории редких случаев, не превышающих частоту возникновения таковых без вакцинации. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал клинический вирусолог, инфекционист, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

По мнению специалиста, делать выводы о связи данного явления непосредственно с вакцинацией можно будет только после того, как компетентные медицинские работники установят эту причинно-следственную связь.

— Если у человека после вакцинации произошло пищевое отравление или он попал в ДТП, или у него возник ушиб после занятий спортом — это же не связано с вакцинацией. В данном случае идет об увеличении лимфоузлов. Но считать, что это связано с вакцинацией без проведения исследований является неправомочным. Что же касается российских вакцин, то и здесь любое подобное заявление носило бы неправомочный и манипулятивный характер, — заключил специалист.

Об увеличении груди через две недели после сделанной прививки от коронавируса ранее сообщила в своем TikTok норвежская девушка Эмма. В ответ ей прислали огромное количество похожих историй. Иностранные специалисты данный эффект объяснили тем, что после вакцинации действительно временно увеличиваются лимфоузлы и грудь как бы выдвигается вперед. Из-за этого кажется, что она стала больше.

Ранее в саратовском минздраве призвали исключить сексуальную близость в первые дни после вакцинации, чтобы избежать чрезмерной физической нагрузки на организм. В свою очередь иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что в данном вопросе нет каких-либо четких ограничений. Нужно, по его словам, просто учитывать самочувствие партнеров. Однако зачатие детей врач рекомендовал отложить на пару месяцев после введения второго компонента вакцины.