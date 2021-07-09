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Иммунолог рассказал, можно ли заниматься сексом после вакцинации

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог рассказал, можно ли заниматься сексом после вакцинации
Фото: Pexels

Рекомендация по ограничению сексуальной близости после введения вакцины от коронавируса не является оправданной. К данному вопросу нужно подходить разумно, основываясь лишь на самочувствии партнеров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

— Никаких ограничений на сексуальную жизнь после вакцинации нет. Если у человека возникает температура 39, то ему, наверное, и не захочется. Нужно разумно к этому подходить: есть побочные эффекты, значит нужно подождать, пока они уйдут. Если их нет, то нет и проблем, — заверил специалист.

Также Крючков отметил, что в течение двух месяцев после вакцинации вторым компонентом препарата не рекомендуется зачатие детей. Он подчеркнул, что эту меру стоит соблюдать только с целью перестраховаться.

— В инструкциях этого не прописано, но, перестраховываясь, в течение двух месяцев после введения второй дозы вакцины лучше не проводить зачатие. Это простая перестраховка, — объяснил специалист.

9 июля в саратовском Минздраве порекомендовали исключить сексуальную близость в первые дни после вакцинации, чтобы избежать чрезмерной физической нагрузки на организм. Главный врач московской больницы № 72 Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал эту меру необоснованной.

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