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Синоптик сообщил, что затопивший Европу циклон движется на Москву

Анастасия Колоскова

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Синоптик сообщил, что затопивший Европу циклон движется на Москву
Фото: mos.ru / Е. Самарина

Столицу в ближайшую среду накроет циклон «Дирк», который виноват в затоплении Европы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в ближайшие два дня в Москве будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до плюс 30. Однако уже в середине недели жару сменит сильная гроза. Воздух будет все еще не по сезону теплым — до плюс 30 градусов. Однако небо начнут заволакивать мощные кучевые облака.

— Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер — в порывах до 15–20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молний вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза, — рассказал синоптик.

Также он отметил, что за 12 часов количество осадков в столице может составить порядка 15–20 миллиметров, что является почти одной пятой от месячной нормы. В четверг в городе будут непродолжительные дожди, а температура опуститься до плюс 21–26 градусов. Но уже в пятницу, 30 июля, столбики термометров вновь поднимутся до 30 градусной отметки.

— Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще три-восемь миллиметров, — пояснил Тишковец.

В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» метеоролог Александр Голубев рассказал о переломном моменте, который изменит погодный фон в столице на предстоящей неделе.

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