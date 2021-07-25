Переломный момент: синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На смену жаркой погоде и высоким температурам в столичный регион придет переменная облачность с осадками в виде ливней. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По словам синоптика, в начале будущей недели в Москве ожидается ясная погода с температурными показателями 23–25 градусов с положительным значением. Ветер будет дуть слабый, атмосферное давление сохранится в пределах нормы. В ночные часы температура упадет до плюс 16–19 градусов, ожидается повышение атмосферного давления.

— Соответствующие погодные условия сохранятся и 26 июля, — отметил эксперт. — 27-го числа москвичей ждут жара днем и малооблачная погода в ночные часы. Так, в дневное время столбики термометра покажут 30–32 градуса с отметкой «плюс», а вечером — 17–19 градусов тепла.

Переломный момент в столичной погоде наступит, по словам собеседника «ВМ», в среду, 28 июля:

— В середине недели в столицу придут дожди с грозами. Ночью будет 18–20 градусов тепла, а днем — плюс 28–30. Ветер юго-западный, умеренный. Приятная и немного прохладная погода ждет москвичей и 29 июля. В этот день в столице пойдут сильные дожди, ожидаются также грозы. Ночью температурные показатели упадут до плюс 16–19 градусов, а днем поднимутся до плюс 22–24.

В заключение эксперт отметил, что дождливая погода сохранится 30 и 31 июля.

Ранее об осадках в столичном регионе в период с 29 по 31 июля сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, в этот период в Москве и области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков.