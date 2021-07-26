Более двух миллионов домов догазифицируют в России до 2022 года

Фото: gazprom.ru/ПАО «Газпром»

Правительство России ожидает, что около 60 процентов домовладений из почти четырех миллионов возможных получат газ с 2021 по 2022 год по программе ускоренной социальной догазификации. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, конечная цифра может измениться.

— Есть общее понимание, что максимально недогазифицированно около четырех миллионов домовладений в 36 тысячах населенных пунктах. Но точно не все пойдут с заявками. Мы ожидаем, что коэффициент где-то 0,6 от этой цифры будет от потенциального количества, — пояснил Новак.

Он добавил, что с 21 апреля специалисты выполнили почти 20 тысяч заявок на догазификацию.

Новак отметил, что параллельно власти работают над улучшением нормативной базы в данной сфере. Так, уже был создан специальный единый оператор газификации. Вице-премьер уточнил, что процесс догазификации идет также в регионах, где за работы могут быть ответственны частные операторы, пишет РИА Новости.

Проект, созданный по инициативе президента России Владимира Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор.

До этого свыше 340 домов на территории Московской области получили газ по президентской программе социальной газификации. Позднее жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой мошенников при газификации. При любых сомнениях горожан просят звонить на горячие линии «Мособлгаза» и «Социальной газификации».