Эксперты заявили, что цены на нефть могут обновить годовые максимумы

Фото: sobyanin.ru/Сайт Сергея Собянина

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent, согласно данным по состоянию на 11:30 утренних торгов 26 июля на столичной бирже, упала на 1,32 процента до уровня 72,45 доллара за баррель.

По итогам прошлой рабочей недели стоимость черного золота поднялась на 0,42 процента, добравшись до уровня 74,10 доллара за бочку. Инвесторы пристально следят за макроэкономической динамикой распространения нового штамма COVID-19.

Котировки сырья после позитивного окончания прошедшей недели котировки нефти начали корректироваться на фоне опасений участников рынка касательно новых вспышек дельта-штамма коронавирусной инфекции. Повторные ограничения стали вводить такие страны, как Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Южная Корея и Австралия. В связи с этим, инвесторы опасаются, что спрос на энергоносители может уменьшиться, особенно если учитывать тот факт, что с августа 2021 года страны ОПЕК будут наращивать добычу относительно квот, которые были приняты в 2020 году.

При этом цены на углеводород продолжают находиться возле высоких значений благодаря тому, что на данный момент на рынке наблюдается дефицит. По информации Международного энергетического агентства, в июне текущего года экспортеры добыли в общей сложности 40,9 миллиона баррелей нефти за сутки. Спрос тогда находился на уровне 42,3 миллиона баррелей за 24 часа. Дефицит предложения в размере 1,4 миллиона баррелей за сутки продолжает оказывать поддержку нефти. Эксперты уверены, что дисбаланс на рынке может подрасти уже к концу текущего года. В результате это станет причиной последующего укрепления котировок нефти вплоть до годовых максимумов, отмечает «Экономика сегодня».