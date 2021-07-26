Москвичи смогут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на август до 27 июля

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Водители смогут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на август до 27 июля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— С 27 июля все места, на которые водители не успели продлить абонемент, поступят в общую продажу. Приобрести абонементы на август можно будет не только в последние пять дней июля, но и вплоть до 10 августа, — рассказали в ведомстве.

Число мест, тарифы, а также адреса паркинга москвичи смогут узнать на сайте parking.mos.ru, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

19 июля сообщалось, что бесплатной парковкой для медиков и волонтеров из «красных зон» ковидных госпиталей с начала года воспользовались около 69 тысяч раз.

Всех волонтеров и врачей, которые работают в центрах с пациентами, больными коронавирусом, заносят в специальные списки. Их позже передают в департамент транспорта.