Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что нужно человеку для счастья

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа объяснил, что требуется человеку для того, чтобы по-настоящему почувствовать себя счастливым.

По его словам, несмотря на то что современная цивилизация настроена на обогащение, большое количество денег не способно принести счастье, хотя они и необходимы для «красивой» жизни человека.

— Чтобы красиво жить, нужно, во-первых, иметь рядом любимого человека. Когда любимый человек рядом, можно не фуагра есть и радоваться, а приготовить куриную печень и кушать вдвоем, — отметил экстрасенс.

Он выразил сожаление, что стремящиеся к роскоши и брендам люди перестали ценить простые вещи. Мехди Вафа напомнил, что хорошее — не значит дорогое. Он призвал научиться любить и благодарить Бога за все, что имеешь.

— Найдите гармонию с самим собой, тогда все будет прекрасно и вы почувствуете вкус счастья. Счастье всегда рядом! Это счастье — ребенок или любимый человек, наше здоровье, счастье от того, что мы имеем, — поделился секретом на своей странице в Instagram экстрасенс.

К слову, Мехди Вафа объяснил, что о скорых переменах в жизни к лучшему может свидетельствовать «интересное ощущение», которое человек испытывает в момент пробуждения.