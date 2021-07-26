Эксперт объяснил, как родителям-одиночкам получить пособия на ребенка

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Социальная помощь для разных категорий граждан, в том числе и для матерей-одиночек, предусмотрена в России. Пособия мамам, в одиночку воспитывающим одного и более детей, представляют собой выплаты со стороны государства. Данная мера поддержки распространяется также и на отцов-одиночек.

Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова рассказала, какие именно пособия положены родителям-одиночкам в этом году.

Выплаты полагаются на ребенка от 8 до 17 лет, если доход семьи составляет меньше прожиточного минимума на одного человека. Помимо этого, одинокий родитель может воспользоваться пособиями на детей до трех лет. Они положены на первого, второго и последующих детей, если доход в семье меньше двух прожиточных минимумов на человека. Вместе с тем пособия положены и на детей от трех до семи лет включительно, если в семье менее прожиточного минимума на человека.

При получении выплат родители могут не предоставлять справку, подтверждающую, что их предыдущий доход был нулевым, как это обычно делается при подаче заявления на дополнительную материальную помощь для полных семей с низким доходом, передает Общественная Служба Новостей.

Выплаты можно оформить с помощью портала госуслуг. При этом, если возникнут сложности, нужно обратиться в органы социальной защиты.