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Эксперт рассказала, как Елизавета II может отомстить принцу Гарри и Меган Маркл

Анастасия Колоскова

В мире
Эксперт рассказала, как Елизавета II может отомстить принцу Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/lina_dolcevita

Королевский эксперт Ингрид Сьюарт предположил, какая месть со стороны Елизаветы II была бы действенна в отношении принца Гарри и Меган Маркл, которые в прошлом году отказались от обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию.

При этом супруги все еще носят титул герцогов Сассекских, а Гарри — титул принца.

Британцы неоднократно высказывали пожелание, чтобы королева лишила внука и ее супругу всех титулов. По данным издания Daily Mail, дочь Меган и принца Гарри, которая родилась 6 июня, не будет внесена в список очереди на престол. Королевская семья пока не подтвердила эту информацию официально.

По мнению королевского эксперта Ингрид Сьюарт, Елизавета II не станет лишать титулов Гарри и Меган и притеснять их детей и пойдет по другому пути.

— Я не думаю, что лишение титулов что-то даст. Это будет выглядеть мелочно со стороны королевы. Не думаю, что на данном этапе своего правления она хочет заниматься такими вопросами. А вот если Елизавета II будет игнорировать их и исключит из числа участников празднования своего юбилея, то это подействует, — приводит слова эксперта Express.

70-летие своего пребывания на престоле британская королева отпразднует в июне следующего года.

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