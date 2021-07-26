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«Факельное выгорание» произошло на месте разгерметизации газопровода в Пермском крае

Анастасия Волоснова

Происшествия
«Факельное выгорание» произошло на месте разгерметизации газопровода в Пермском крае
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Факельное выгорание» произошло после разгерметизации газопровода в Пермском крае, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Сообщение о разгерметизации поступило в МЧС в 18:45 по московскому времени 26 июля. Инцидент случился в районе реки Сылва Кишерсткого муниципального округа Пермского края.

Специалисты перекрыли задвижки. В настоящее время происходит факельное возгорание, уточнили в пресс-службе.

На данный момент спасатели тушат горящую сухую растительность на площади два гектара. По предварительным данным, пожар не должен распространиться на жилые дома, пишет РИА Новости.

В середине июля сообщалось, что в подмосковной Балашихе ликвидировали открытое горение на складе с резиной. Площадь пожара на складе с автомобильными покрышками составляла 1,8 тысячи квадратных метров.

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