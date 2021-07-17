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Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Подмосковье
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В подмосковной Балашихе ликвидировали открытое горение на складе с резиной. Об этом рассказали в субботу, 17 июля, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Инцидент произошел вечером 17 июля в микрорайоне Салтыковка, по адресу улица Поповка, дом 1. Площадь пожара на складе с автомобильными покрышками составляла 1,8 тысячи квадратных метров. По всей площади горело складское здание размером 60 на 30 метров.

По данным источника «ВМ», в 17:35 по московскому времени пожар локализовали на площади в одну тысячу квадратных метров.

Позднее в МЧС сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать в 18:37 по московскому времени, пишет ТАСС.

Другой пожар был потушен в четверг, 15 июля. Возгорание произошло на улице Карьер в доме № 2, строение 10. Наблюдалось открытое горение в трех окнах здания. Кроме того, был риск перехода огня на чердак. Пожару присвоили первый ранг сложности. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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