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Эксперт рассказала, как выбрать еду быстрого приготовления

Елена Фролова

Общество
Эксперт рассказала, как выбрать еду быстрого приготовления
Фото: Pixabay

Каша или суп быстрого приготовления — удобная вещь в современном мире. Заварил пакетик, подождал немного, и обед готов. Однако стоит ли увлекаться такой едой, рассказала эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Надежда Славуцкая.

— На сегодняшний день эта еда имеет большую популярность, потому что многие люди торопятся, не хотят время тратить на приготовление еды. В целом это не опасные продукты, — подчеркнула эксперт.

При этом она добавила, что такие каши можно есть, но не стоить злоупотреблять. В овсяной каше, по ее словам, сильно высушены хлопья. Они лишены поверхностной шелухи, помогающей нам при пищеварении.

Как подчеркнула эксперт в области питания, фактически каши быстрого приготовления не представляют вреда, но и пользы не приносят. Если каши имеют вкусовые добавки, то необходимо понимать, что они являются химическими, а это уже вредно для организма. Специалист посоветовала внимательно смотреть на состав, отмечает «Радио 1».

В качестве перекуса Надежда Славуцкая порекомендовала использовать сухие замороженные супы.

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