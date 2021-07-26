Поставки газа в Пермском крае производят в полном объеме после разрыва трубы

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Газ поставляют в полном объеме потребителям в Пермском крае, где произошел разрыв на магистральном трубопроводе «Уренгой — Центр II». Об этом в понедельник, 26 июля, рассказали в компании «Газпром трансгаз Чайковский».

Сообщение о разгерметизации поступило в МЧС в 18:45 по московскому времени 26 июля. Инцидент случился в районе реки Сылва Кишерсткого муниципального округа Пермского края.

Позднее «факельное выгорание» произошло после разгерметизации газопровода в Пермском крае. Специалисты перекрыли задвижки, уточнили в МЧС.

Однако газ потребителям компании поставляют по параллельным ниткам.

— Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме, — приводит РИА Новости сообщение компании.

На данный момент спасатели тушат горящую сухую растительность на площади два гектара. По предварительным данным, пожар не должен распространиться на жилые дома.