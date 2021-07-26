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Расписание нескольких электричек МТППК изменится в августе

Иван Юминов

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Расписание нескольких электричек МТППК изменится в августе
Фото: Анна Быкова

Для модернизации железнодорожной инфраструктуры расписание ряда поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) изменится в августе. Об этом сообщили в пресс-службе МТППК в понедельник, 26 июля.

— В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в августе изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок), — говорится в сообщении.

В некоторые дни августа поменяется время отправления и прибытия ряда пригородных поездов МТППК. Пассажирам следует заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании, отмечается на сайте перевозчика.

22 июля сообщалось, что расписание в ночное время изменится на МЦД-2, а также на Курском и Рижском направлениях МЖД. Изменения связаны с обслуживанием инфраструктуры с 26 по 28 июля.

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