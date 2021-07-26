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Психолог рассказала, как зависть отражается на здоровье человека

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог рассказала, как зависть отражается на здоровье человека
Фото: Pexels

Психолог и специалист по психосоматике Анастасия Коткова рассказала, как зависть, которой подвержены абсолютно все люди, разрушительно действует на человеческий организм изнутри.

По ее словам, зависть относится к базовой эмоции, связанной с конкуренцией.

— Это состояние, которое помогает нам двигаться, ориентироваться на какие-то свои цели и желания, а также быть в контакте с другими людьми. Чаще всего зависть окрашивается в негативное качество и как будто бы нам вредит, — объяснила она.

Осознать это чувство поможет простое упражнение, для которого нужно только воображение.

— Представьте, что вам навстречу идет девушка в красивой шубе, рядом с ней ее мужчина и дети-ангелочки. Что вы чувствуете в этот момент? Как вы понимаете, что есть определенная реакция? — предложила психолог.

Ситуация может быть любой другой, главное в эксперименте — заставить себя завидовать и проанализировать эмоции, которые испытываете.

Как отметила специалист по психосоматике, подавление человеком эмоций приведет к тому, что они проявятся в состоянии организма.

— Может страдать система пищеварения. То есть человек не может переварить кусок пищи, что эквивалентно тому, что он может справиться с какой-то ситуацией. Также у человека могут разрушаться зубы. То есть ситуация настолько неприятная, что человек не может выразить свою агрессию, — приводит слова эксперта Пятый канал.

Коткова рассказала, что человек, который не дает выйти негативным импульсам, может испытывать боль в суставах и мышцах. Это показывает, что он чувствует слабость и боится проиграть в конкурентной борьбе.

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