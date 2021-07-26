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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье до 28 июля

Иван Юминов

Общество
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Подмосковье до 28 июля
Фото: pixabay.com

В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности до полудня 28 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в понедельник, 26 июля.

— Чрезвычайная пожароопасность, пятый класс. Период предупреждения до 12:00 28 июля, — отмечается на сайте.

До 30 июля в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла. В течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться.

Во вторник, 27 июля, в столице ожидается от 27 до 29 градусов тепла. Кратковременный дождь может фиксироваться местами в пятницу, 30 июля. В ночные часы температура в Москве будет плюс 16–18 градусов, по области — не ниже 13 градусов тепла.

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