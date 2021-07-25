Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе

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На следующей неделе погоду в столичном регионе будет определять антициклон, до 30 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла. Об этом рассказала в воскресенье, 25 июля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— В середине недели мы будем практически в центре антициклона. А затем будем с теплой стороны этого атмосферного вихря. Поэтому до пятницы, 30 июля, включительно погода у нас ожидается с переменной облачностью без осадков, — сообщила она.

Синоптик добавила, что в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться. Днем в понедельник, 26 июля, ожидается до плюс 25-27 градусов, во вторник, 27 июля, — от 27 до 29 градусов тепла.

Позднякова отметила, что только в пятницу местами может собраться небольшой кратковременный дождь. По ее словам, в ночные часы температура в Москве будет плюс 16-18 градусов, по области не ниже 13 градусов тепла, передает РИАМО.

Синоптик рассказал, каким будет август в Москве. Аномальное тепло не покинет столичный регион в последний летний месяц, но жара будет непродолжительной. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.