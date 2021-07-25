«Приграничное состояние»: синоптик рассказал, каким будет август в Москве

Фото: Элина Масимова, Вечерняя Москва

Аномальное тепло не покинет столичный регион в последний летний месяц, но жара будет непродолжительной. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, в августе погодные условия будут умеренными, осадков и гроз не предвидится:

— В самом начале месяца нас ждет неимоверная жара, которая наблюдается в столице сейчас. Первые десять дней августа в Москве ожидается 30-градусная жара, затем пойдет спад и столбик термометра опустится до 25 градусов с положительным знаком.

В середине месяца температурный фон не будет превышать 21–23 градусов. По словам эксперта, к тому времени аномальная жара перестанет быть угрозой для жителей столицы, так как самый жаркий месяц — июль — будет позади.

— Июль более знойный и сухой, а август — это приграничное состояние, когда лето постепенно переходит в осень.

По словам собеседника «ВМ», самая низкая температура в августе не превысит 20 градусов тепла. Но такие показатели будут фиксироваться уже в конце будущего месяца.

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