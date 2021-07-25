Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Приграничное состояние»: синоптик рассказал, каким будет август в Москве

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМПогода в Москве
Общество
«Приграничное состояние»: синоптик рассказал, каким будет август в Москве
Фото: Элина Масимова, Вечерняя Москва

Аномальное тепло не покинет столичный регион в последний летний месяц, но жара будет непродолжительной. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, в августе погодные условия будут умеренными, осадков и гроз не предвидится:

— В самом начале месяца нас ждет неимоверная жара, которая наблюдается в столице сейчас. Первые десять дней августа в Москве ожидается 30-градусная жара, затем пойдет спад и столбик термометра опустится до 25 градусов с положительным знаком.

В середине месяца температурный фон не будет превышать 21–23 градусов. По словам эксперта, к тому времени аномальная жара перестанет быть угрозой для жителей столицы, так как самый жаркий месяц — июль — будет позади.

— Июль более знойный и сухой, а август — это приграничное состояние, когда лето постепенно переходит в осень.

По словам собеседника «ВМ», самая низкая температура в августе не превысит 20 градусов тепла. Но такие показатели будут фиксироваться уже в конце будущего месяца.

Ранее синоптик рассказал о том, какая погода ожидает москвичей на предстоящей неделе.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»погодаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте