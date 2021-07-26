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Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце

Анастасия Волоснова

Общество
Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце
Фото: youtube.com / 112 Украина

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) Леонид Кравчук около месяца находится в реанимации после перенесенной операции на сердце. Об этом пишет в понедельник, 26 июля, издание «Подробности» со ссылкой на помощницу политика Оксану Сибирцеву.

Сибирцева уточнила, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она подчеркнула, что динамика выздоровления политика медленная.

— Это была очень сложная операция. Мы сами мало знаем подробностей. Знаем только, что оперировать нужно было срочно, — отметила Сибирцева.

По ее словам, из-за проблем со здоровьем 87-летний Кравчук не участвовал в рабочих мероприятиях.

До этого представитель Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович рассказал, что Кравчуку сделали операцию. Однако он подчеркнул, что политик просил не комментировать его состояние, пишет РБК.

При этом в понедельник, 26 июля, стало известно, что Марина Максимова (певица МакSим) вышла из состояния седации. Певицу госпитализировали 16 июня, а спустя три дня подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

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