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Музей Победы запустит цикл радиопередач о композиторах Великой Отечественной войны

Иван Юминов

Развлечения
Музей Победы запустит цикл радиопередач о композиторах Великой Отечественной войны
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Новый цикл радиопередач «Незабытая музыка» запустит Музей Победы по воскресеньям с 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 26 июля.

— Каждое воскресенье в главном здании в 12:00 и 18:00 посетители услышат мини-очерки о композиторах Великой Отечественной войны и их вкладе в Победу, о песнях, которые вели в бой и помогали выстоять. Откроет цикл передач программа, посвященная композитору, дирижеру, народному артисту СССР, Герою социалистического труда Борису Александрову, — говорится в сообщении.

Автором проекта стал журналист, историк музыки Андрей Кокарев. По его словам, творчество отечественных композиторов в годы войны было посвящено приближению Дня Победы.

Многие из них не дожили до этой даты, но их тревоги, надежды и праведный гнев до сих пор живут в музыке, добавил он. Всего в рамках цикла выйдет 35 программ.

Слушатели смогут узнать об истории создания песен «Катюша» и «Синий платочек», о том, как было написано стихотворение «Жди меня». Гости музея узнают о культурном символе Победы — Концерте Победителей, который прозвучал в эфире берлинского радио 7 мая 1945 года.

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