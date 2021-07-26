«Папина копия»: Валерия показала, как отдыхает с внучкой Селин у бассейна
Певица Валерия, которая вместе с мужем Иосифом Пригожиным, сыном Арсением, его женой и их дочкой отдыхает в Арабских Эмиратах, опубликовала совместную фотографию с внучкой Селин.
Звездная бабушка рассказала, что малышка хорошо перенесла перелет и она счастлива провести время с девочкой.
На фотографии артистка с внучкой на руках предстала возле бассейна в вафельном халате без укладки и макияжа.
— Самое радостное время — время, проведенное с близкими. Теперь Селинка для всех нас — центр притяжения, от которого невозможно оторваться. Какое счастье, что хоть недолго, но все-таки можем побыть все вместе, — написала певица.
Подписчики единодушно отметили заметное сходство малышки с ее папой.
«Надо же, будто Сеню маленького на руках держите. Поразительное сходство! »; «Копия сына!»; «Она очень похожа на папу — счастливая будет»; «Папина копия», — написали фолловеры в комментариях.
1 июля малышке Селин исполнилось полгода. В честь этого события Валерия опубликовала нежный снимок с внучкой и поздравила девочку.