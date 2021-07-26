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Хоркина оценила шансы российских гимнасток на победу в многоборье на Олимпиаде — 2020

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Хоркина оценила шансы российских гимнасток на победу в многоборье на Олимпиаде — 2020
Фото: instagram.com/tokyo2020

Российские гимнастки хорошо прошли отборочные соревнования в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио, но им предстоит тяжелая борьба в финале. Об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

— У девочек борьба будет не легче, такая же тяжелая, ноздря в ноздрю, соперники достойные. Мне всегда нравилось, когда есть сильные соперники — есть смысл бороться и побеждать, — рассказала она.

На Олимпиаде, по словам Хоркиной, можно дрогнуть и не совладать с собой, а можно, наоборот, сделать так, как никогда в жизни не делал. Если российские спортсменки выступят в финале так, как в квалификации, то «все бы еще раз умерли от счастья и возродились», приводит слова Хоркиной «Газета.ru».

26 июля Хоркина поздравила мужскую сборную России по спортивной гимнастике в командном многоборье с победой на Играх. По ее словам, это «праздник со слезами на глазах».

Атлеты идеально выступили в жесточайшей борьбе и не оставили никому ни шанса, подчеркнула олимпийская чемпионка.

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