«Идеальное выступление»: российские гимнасты завоевали золото Олимпиады впервые за 25 лет

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Победа мужской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио — это «праздник со слезами на глазах». Об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

— Наши мальчишки такие сильные, красивые, смелые — идеальное выступление. Хочется сказать им огромное спасибо — это праздник со слезами на глазах, — рассказала она.

Атлеты в жесточайшей борьбе не оставили никому ни шанса и проявили себя очень достойно, приводит слова Хоркиной «Матч ТВ».

По словам двукратной олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях Алии Мустафиной, российские спортсмены доказали, что они лучшие. То, что Артур Далалоян приехал на Олимпиаду с незалеченным ахиллом, является настоящим героизмом, цитирует Мустафину Sport24.

Победа отечественных атлетов является величайшей, это исторический успех, подчеркнул спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

— Плачем все от счастья. Исторический успех! Просто грандиозно, все выстрадали: Далалоян с травмой, Нагорный — наш уникум, Аблязин, Белявский, — отметил он.

После таких побед будет сложно остановить российскую тройку, приводит слова комментатора Championat.

Российская гимнастика является лучшей в мире, а спортсмены — герои, подчеркнул четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

— Поздравляю от всей души нашу команду и федерацию. Они, без тени сомнения, являются героями, сделали свою работу. У меня не слезы, у меня мурашки, — рассказал спортсмен.

Немов входил в состав сборной на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году, когда российские гимнасты в последний раз завоевали золото в командном многоборье. Тогда за команду, помимо него, выступали Алексей Воропаев, Евгений Подгорный, Дмитрий Василенко, Сергей Харьков, Николай Крюков и Дмитрий Труш, сообщает ТАСС.

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в первую очередь поблагодарил тренеров, которые смогли тактически правильно выстроить соревновательный день. Команда могла выступить лучше в некоторых моментах, но ей удалось собраться и выступить достойно, добавил он.

Далалоян, по словам главы федерации, смог восстановиться после травмы за несколько месяцев. Ожидалось, что он выступит на четырех снарядах, а он сделал шесть, — из таких элементов складывается уникальная победа, приводит слова Титова ТАСС.

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).

Они принесли российской сборной третье золото. До этого тхэквондист Максим Храмцов победил египетского спортсмена Сейфа Эйссу в полуфинале Игр.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.