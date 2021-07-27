Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

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Министерство здравоохранения РФ разрешило клинические исследования комбинации вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. Это следует из государственного реестра лекарственных средств.

Целью исследования является изучение безопасности и иммуногенности комбинации двух препаратов, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики коронавируса у взрослых.

Первую и вторую фазы исследования планируют проводить в пяти медицинских учреждениях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова и ГК «Медси».

Исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводить внутримышечно.

Создатели «Спутника V» представят совместные испытания с другими вакцинами. Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании «Р-Фарм» был подписан в декабре 2020 года.