Психолог объяснила, как восстановить когнитивные способности после COVID-19

Фото: pixabay.com

Доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская рассказала о способах активизации когнитивной деятельности после перенесенной коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, необходимо делать когнитивные упражнения, способствующие возвращению мозга в привычный тонус и его быстрому восстановлению.

— Предположим, человек на работе использует какие-то специальные термины. Тогда он может себя протестировать — попытаться вспомнить профессиональную терминологию. Постковидные больные жалуются, что не могут этого сделать. Для этого им надо лезть в интернет и разыскивать эти слова, — рекомендует психолог.

По словам эксперта, восстанавливать словарный запас необходимо на регулярной основе в течение долгого времени, так как человек первое время будет вспоминать термины и тут же их забывать. Это как раз говорит о наличии когнитивных нарушений, цитирует Защиринскую Пятый канал.

Также специалист советует быстро переключаться на разные виды работы. Это повышает нейропластичность мозга, отмечает эксперт.

— Например, с утра можно отвечать на звонки, потом составить какой-то план, потом написать какой-то документ, куда-то съездить, провести консультацию или совещание. Необходимо, чтобы деятельность была разного плана и разной степени активности, — добавила психолог.

Британские ученые провели исследование о влиянии COVID-19 на уровень интеллекта. Участникам эксперимента предлагалось пройти тест, призванный измерить их когнитивные возможности. По данным ученых, проблемы с выполнением заданий теста чаще возникали у переболевших коронавирусом, чем у тех, кто не переносил заболевание. При этом наибольшую сложность вызывали задачи, которые требовали навыков планирования и аргументации.