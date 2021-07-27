Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог объяснила, как восстановить когнитивные способности после COVID-19

София Долганова

Общество
Психолог объяснила, как восстановить когнитивные способности после COVID-19
Фото: pixabay.com

Доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская рассказала о способах активизации когнитивной деятельности после перенесенной коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, необходимо делать когнитивные упражнения, способствующие возвращению мозга в привычный тонус и его быстрому восстановлению.

— Предположим, человек на работе использует какие-то специальные термины. Тогда он может себя протестировать — попытаться вспомнить профессиональную терминологию. Постковидные больные жалуются, что не могут этого сделать. Для этого им надо лезть в интернет и разыскивать эти слова, — рекомендует психолог.

По словам эксперта, восстанавливать словарный запас необходимо на регулярной основе в течение долгого времени, так как человек первое время будет вспоминать термины и тут же их забывать. Это как раз говорит о наличии когнитивных нарушений, цитирует Защиринскую Пятый канал.

Также специалист советует быстро переключаться на разные виды работы. Это повышает нейропластичность мозга, отмечает эксперт.

— Например, с утра можно отвечать на звонки, потом составить какой-то план, потом написать какой-то документ, куда-то съездить, провести консультацию или совещание. Необходимо, чтобы деятельность была разного плана и разной степени активности, — добавила психолог.

Британские ученые провели исследование о влиянии COVID-19 на уровень интеллекта. Участникам эксперимента предлагалось пройти тест, призванный измерить их когнитивные возможности. По данным ученых, проблемы с выполнением заданий теста чаще возникали у переболевших коронавирусом, чем у тех, кто не переносил заболевание. При этом наибольшую сложность вызывали задачи, которые требовали навыков планирования и аргументации.

Читайте также:
коронавирусинтеллектпсихолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте