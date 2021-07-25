Ученые из Великобритании предупредили, что COVID-19 необратимо снижает уровень интеллекта

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Британские ученые провели исследование о влиянии COVID-19 на уровень интеллекта. Его результаты были опубликованы в научном журнале The Lancet. Они подтвердили способность инфекции необратимо снижать когнитивные способности.

Эксперимент проводили ученые Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона. В нем приняли участие почти 82 тысячи человек, из них порядка 12 тысяч перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести.

Участникам эксперимента предлагалось пройти тест, призванный измерить их когнитивные возможности. По данным ученых, проблемы с выполнением заданий теста чаще возникали у переболевших коронавирусом, чем у тех, кто не переносил заболевание. При этом наибольшую сложность вызывали задачи, которые требовали навыков планирования и аргументации.

Специалисты выявили взаимосвязь между степенью падения интеллектуальных способностей и степенью тяжести заболевания. Например, наибольшие трудности при прохождении теста испытали пациенты, которых подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также исследование подтвердило данные о так называемом «мозговом тумане» — симптоме при продолжительном течении COVID-19, при котором у пациентов наблюдаются проблемы с подбором слов и концентрацией внимания.

Ученые пришли к выводу, что коронавирус оказывает необратимые последствия на интеллект. Этот вывод был сделан на основании того, что в ходе исследования не была выявлена взаимосвязь между снижением ментальных способностей и прошедшим с момента заболевания временем, передает РИА Новости.

Недавно британские врачи рассказали о новой категории пациентов, которые умирают от COVID-19. Эксперты выявили две характеристики, которые наиболее часто встречаются у людей, находящихся в зоне смертельного риска.