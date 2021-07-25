Врачи рассказали о новой категории умирающих от COVID-19 пациентов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Британские врачи рассказали о новой категории пациентов, которые умирают от COVID-19. Эксперты выявили две характеристики, которые наиболее часто встречаются у людей, находящихся в зоне смертельного риска, — они старше 40 лет и не проходили процедуру вакцинации.

В исследовании отмечается, что ранее высокий процент летальности фиксировался среди пожилых пациентов, страдающих гипертонией и диабетом, а также среди людей с ожирением.

Кроме того, медики обратили внимание на то, что среди недавно умерших есть и привитые, а также получившие одну дозу вакцины. Однако эта информация не стала сюрпризом: ранее проведенные исследования показывали, что по меньшей мере пять процентов привившихся не реагируют на вакцину, а еще у пяти процентов прививка провоцирует слабый иммунный ответ.

В последнем случае речь идет о пациентах, которые регулярно принимают большие дозы лекарств, направленных на борьбу с инфекциями или на подавление иммунных механизмов. Большую часть этой группы составляют люди с трансплантатом и пациенты с лейкемией.

При этом врачи подчеркивают, что вакцина от коронавируса снижает риск летального исхода в 20 раз. Ключевым фактором риска по-прежнему остается возраст, передает Daily Mail.

Недавно акушер-гинеколог развеял мифы о вакцинации против COVID-19. Так, эксперт рассказал, что коронавирусная инфекция не вызывает прерывание беременности, а вакцинация от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию.